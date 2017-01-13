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حظك اليوم برج الحمل الجمعة 13/1/2017..علاقتك بالحبيب تحتاج إلى أسلوب مختلف

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حظك اليوم برج الحمل الجمعة 13/1/2017..علاقتك بالحبيب تحتاج إلى أسلوب مختلف حظك اليوم برج الحمل الجمعة 13/1/2017..علاقتك بالحبيب تحتاج إلى أسلوب مختلف

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نقدم لكم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى لأبناء برج برج الحمل على الصعيد المهنى فهم من محبى السفر والمغامرات والاكتشافات، ولديهم قدر عال من الذكاء والإبداع ولديهم خبرة جيدة بالأعمال التكنولوجية التى تأخذ قدرا كبيرا من اهتمامهم.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهنى:

تخلص من طاقتك السلبية سريعًا حتى تستعد إلى الفترة القادمة التى تتطلب منك تركيز وسرعة فى التنفيز حتى تستطيع أن تحصل على المكافأة التى تنتظرها.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد العاطفى:

استمع إلى الحبيب جيدًا ربما يكون غضبه مختفيا بين الكلام حاول أن تتفهم مشاعره قبل أن تتهمه بالتقصير وعليك أن تغير من أسلوبك فى التعامل معه

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد الصحى:

أنت من مدمنى الإنترنت وتحتاج إلى حل ضرورى للتعامل مع هذه المشكلة بعد أن أصبحت تعانى من مشاكل بالنظر.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الحمل:

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحمل أن يختار مجموعة من الأصدقاء للعمل فى مشروع مشترك يحقق من خلاله فكرة القيادة والملكية التى يبحث عنها ويزيد خبرته المهنية بشكل عملى وسريع.


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مصر 365

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