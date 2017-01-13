حظك اليوم برج العقرب الجمعة 13 /1/2017.. كن حذرا حول ما تأكله اليوم

كتبت مى الشامى

قدم علماء الفلك لمواليد برج العقرب لليوم الجمعة 13 يناير عددا من التوقعات المهمة فى الأصعدة المختلفة، حيث أكدوا أن التجربة هى أفضل معلم بالنسبة لك فلا تتجاهل دروس الماضى.

الصعيد المهنى لمواليد برج العقرب

التزامكم بالعمل تبدأ الآن تؤتى ثمارها، هناك إمكانية لتحقيق مكاسب مالية كبيرة فى نهاية اليوم، وكنت قد كسبت بذلك عن طريق الإخلاص والعمل الجاد.

الصعيد العاطفى لمواليد برج العقرب

سوف تكون هناك حاجة لتمديد الحب غير المشروط ودعم لشريك حياتك، ولكن عليك أن تتذكر أولوياتك وتكون متعاطفة مع شريك حياتك ولا تحكم عليه بقسوة.

الصعيد الصحى لمواليد برج العقرب

عليك أن تكون حذرا حول ما تأكله اليوم، مشاكل فى المعدة وعسر الهضم شائعة هذه الأيام، ولكن فى بعض الحالات، فإنها قد تتطور إلى شىء أكثر خطورة. تجنب الوجبات السريعة، والأطعمة المقلية والوجبات الخفيفة السكرية.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب

حان الوقت للوفاء بالوعود التى وعدتها وهذا قد يتطلب الكثير من التوافق مع متعة ومرح حاول أن تستغل قدراتك الإبداعية فقد تساعدك على تحقيق هدفك.