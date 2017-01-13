حظك اليوم برج القوس الجمعة 13/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. اضطرابات اليوم تؤثر على إنتاجيك ومزاجك

كتبت مى الشامى

نقدم لكم توقعات علماء الفلك لأبناء برج القوس على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، ليوم الجمعة 13 يناير2017، حيث يتميز رجال هذا البرج بالطيبة والصدق.

برج القوس على الصعيد المهنى:

ستشعر بطموح كبير للغاية اليوم، وفرص جديدة تنفتح فى مكان عملك، وستكون حريصا جدا على الاستفادة منها. كن حذرا أن حرصك يمكن أن يولد الغيرة بين زملائك.

برج القوس على الصعيد العاطفى:

ستفتح باب قلبك اليوم لتعرف مشاعر شخص يجذبك منذ فترة، فلابد أن تقضى معه عشاء فى مكان رومانسى.

برج القوس على الصعيد الصحى:

تحتاج إلى أن تكون متواضعا كثيرا اليوم بين أصدقائك، وهذا هو أفضل وقت للبدء فى تحليل الأنشطتك السابقة بدلا من انتقاد الآخرين.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس

لديك اليوم عوائق غير متوقعة بسبب مشاكل مرت عليك خلال الأيام القليلة الماضية، ولكن اضطرابات اليوم تؤثر على إنتاجيك ومزاجك.