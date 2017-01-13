حظك اليوم برج الميزان ليوم الجمعة 13/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. ركز على عملك الفترة الحالية

كتبت أسماء زيدان

هو أحد الأبراج الهوائية التى تتسم بالدبلوماسية والحس الرومانسى والمظهر الجذاب، إنه برج الميزان، ويقدم "اليوم السابع" حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد الصحى والمهنى والاجتماعى.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهنى:

هناك ضغط غير مبرر فى العمل عليك أن تتخطاه، لاستكمال مهامك بنجاح، ومن الممكن أن تسند إليك مهام أحد الزملاء عليك أن تكون على استعداد للقيام بها فركز على عملك فى الفترة الحالية.

الميزان على الصعيد العاطفى:

حاول أن تصل لعلاقة مرضية مع الشريك وابتعد عن العدوانية، فاكتشف نفسك واعمل على دعم ثقتك بذاتك.

الميزان على الصعيد الصحى:

تميل اليوم للعلاجات البديلة، لقد كنت تحاول استخدام العلاجات المختلفة نظرًا لسوء صحتك الفترة الأخيرة، واليوم قد تصل لعلاج فعال.

توقعات علماء الفلك الفترة القادمة:

كنت متحمسا لتغيير الأشياء من حولك، ولكنك فى حاجة إلى فترة للتفكير الهادئ لتحديد ما إذا كانت الأشياء بحاجة للتغيير أم لا، ومن الأفضل أن تسمح لأحد من حولك أن يختار تلك المشاريع لك.