قطار يدهس سيارة ميكروباص بعد هروب الركاب والسائق منه بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

دهس قطار دمياط المنصورة سيارة ميكروباص تعطلت على قضبان السكة الحديدة بمحطة دنجواى التابعة لمركز شربين.

تلقى اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مجدى القمرى مدير مباحث المديرية بورود بلاغ من شرطة النجدة إلى الرائد أحمد حسين رئيس مباحث المركز، بدهس قطار لسيارة ميكروباص.

انتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ بمزلقان دنجواى، وبالفحص تبين أنه اثناء مرور سيارة ميكروباص نقل داخلى، وبسبب الزحام توقفت السيارة على قضبان السكك الحديد ولم تتمكن من التحرك أثناء قدوم قطار دمياط المنصورة فلاذ الركاب والسائق بالفرار، فدهسه القطار دون وقوع إصابات بشرية ، وتم إبعاد الميكروباص عن الطريق، وجارى تحرير محضر بالواقعة.