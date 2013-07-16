الغندور: دورة مجانية لإعداد أبناء مطروح للالتحاق بالكليات العسكرية

صدق اللواء بدر طنطاوى الغندور، محافظ مطروح، على عقد دورة تدريبية مجانية لإعداد أبناء المحافظة الراغبين فى الالتحاق بالكليات العسكرية وكلية الشرطة وكليات التربية الرياضية، بهدف تأهيلهم رياضياً وفنياً للقبول بهذه الكليات من خلال التنسيق مع المدربين المتخصصين.

وشدد طنطاوى على عمل الاختبارات اللازمة للطلاب وتحقيق أعلى استفادة لأبناء مطروح، وزيادة أعداد المقبولين منهم فى هذه الكليات، مؤكدا ضرورة الإعلان والنشر عن هذه الدورة لتحقيق أقصى استفادة منها مع تذليل كافة العقبات من خلال التنسيق التام بين كافة الجهات المعنية.

وأوضح عادل عطا، مدير مديرية الشباب والرياضة بمطروح، أن إجراءات التقدم للراغبين فى الالتحاق بالدورة ستبدأ فور إعلان نتيجة الثانوية العامة، حيث سيتم تسجيل البيانات الشخصية للمتقدم بالمديرية لمدة 4 أيام، يليها توقيع الكشف الطبى الكامل بمستشفى مطروح العسكرى لمدة يومين.

كما أشار إلى إقامة معسكر تدريبى بنادى أندلسية الرياضى لمدة أسبوعين، وذلك بعد اجتياز الكشف الطبى المقرر من خلال عدد من المدربين المتخصصين فى التأهيل للكليات العسكرية وعمل التدريبات والاختبارات اللازمة، مع سفر المدربين المتخصصين مع المتدربين إلى إحدى الكليات العسكرية لعمل اختبار قفزة الثقة والاختبارات النهائية لهم.

>