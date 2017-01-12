الخارجية الروسية تنفي القرصنة على الانتخابات الأمريكية

نفت الخارجية الروسية، اليوم الخميس، المعلومات الواردة في التقرير المسرب لأجهزة استخبارات أمريكية، والذي تضمن معلومات عن “قرصنة روسية”، واصفة التقرير بأنه “دعاية”.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، إن التقرير اشتمل فقط على اتهامات لا أساس لها من الصحة ولا تستند إلى أدلة ، بحسب وكالة الأنباء الروسية “سيوتنيك”.

وأضافت زاخاروفا أن “الوثيقة .. التي هدفها الرئيسي تعقيد عملية تطبيع العلاقات مع روسيا للفريق (الحكومي الأمريكي) الجديد، لا تشتمل على أي أساس ذو دلالية، كل هذه اتهامات لا أساس لها”.

وتابعت أن جميع أشكال الحرب المعلوماتية تستخدم لتعزيز “الأفكار المناهضة لروسيا”، مؤكدة أن وسائل الإعلام ووكالات الاستخبارات الأمريكية باتهاماتها لشبكة “روسيا اليوم” الإخبارية ووكالة “سبوتنيك”، تنسى وسائل إعلام أمريكية “داعائية بوضوح، ك”فويس أوف أمريكا” و”راديو ليبرتي”، واصفة ذلك بأنه أمر “مخز”، على حد تعبيرها.

وكانت وسائل علام أمريكية، قد نشرت، أمس الأول، أنباء حول تقرير كتبه ضابط الاستخبارات البريطاني السابق كريستوفر ستيل بتكليف من الاستخبارات الأمريكية، يحوي معلومات “غير مؤكدة” عن امتلاك روسيا لتفاصيل عن الحياة الشخصية والتعاملات المالية للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، مؤكدا أن موسكو نفذت هجمات إلكترونية ضد مؤسسات سياسية أمريكية ولم تسرب المعلومات الخاصة بترامب لترجيح كفته في الانتخابات.

وقال مدير الاستخبارت الوطنية الأمريكية جيمس كلابر، في بيان، إن المجتمع الاستخباراتي الأمريكي لم يحكم بعد على صحة المعلومات الواردة في التقرير.