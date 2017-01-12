غادة عبد الرازق تحرج متسابقى «Arab casting»: «إحنا فى برنامج محترم»

كتبت- إنجي لطفي

أحرجت الفنانة غادة عبد الرازق، الفريق الثاني في البرايم الرابع من برنامج “Arab casting”، المذاع على فضائية “ON E” بعد تقديمهم أحد العروض أمامها، وقالت غادة لهم “نحن فى برنامج كبير، وقناة محترمة، وما يحدث اسمه استهزاء”.

وتابعت غادة، أن هذا الكلام ليس للمتسابقين ولكن لمن صنع المشهد وتركهم ليقدموه بهذا الشكل، مضيفة “ده اسمه استهزاء بالناس اللي قاعدة قدامكم وبالبرنامج ، لأن فىه ناس بره بتتمنى تاخد فرصة حد مش يتفرج عليها من الملايين في التلفزيون، لكن إن حد مننا يشوفهم ويعمل قدامه مشهد أو مشهدين عشان يبنوا مستقبلهم”.

وقال الفنان قصى خولي، إن المتسابقين تحت مسئولية، ومن يعمل معهم تحت مسئولية، ونحن في البرايم الرابع، فمن يقدم أداء غير جيد، ستكون نتيجته في النهاية غير جيدة.

وأضاف، أنه في علاقة المتسابقين على المسرح في الحلقة الرابعة، كان هناك شيء غير مفهوم، وكان هناك ضعف أثر على الكل، وما حدث كان مزبحة وفرطت بمعنى أن شخص سقط فأسق الكل.