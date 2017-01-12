نشرة ONAا عودة حنان الديب لدريم..انسحاب بشير حسن من TEN..الليثي ينعي كريمة مختار

إعداد – إنجي لطفي

وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الإخبارية الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشة المصرية.

نعى الإعلامى عمرو الليثى الفنانة القديرة كريمة مختار والتى وافتها المنية مساء اليوم الخميس داعياً الله ان يتغمدها برحمته وان يسكنها فسيح جناته..للمزيد

أكدت مصادر من داخل قناة “TEN” أن الكاتب الصحفي والإعلامي، بشير حسن قرر الانسحاب من رئاسة القناة، وذلك بعد أيام قليلة من توليه المهمة. للمزيد

قال الدكتور محمد خضر رئيس قناة دريم، إن الإعلامية حنان الديب ستعود إلى شاشة دريم، ببرنامج ” سيداتي انساتي”، والمقرر انطلاقه 29 يناير المقبل..للمزيد

يستضف الإعلامى عمرو أديب الفنانة اللبنانية نوال الزغبى، فى سهرة جديدة ببرنامج “كل يوم جمعة” على قناة ” ON E”، وذلك فى تمام الساعة التاسعة والنصف، مساء غدً الجمعة..للمزيد

في حلقه خاصة مليئة بالكوميديا، يحل كلًا من الفنانة انتصار والفنان سليمان عيد، ضيفين ببرنامج «ثلاثي ضوضاء الحياة»، والمذاع عبر فضائية «الحياة»، والذي يقدمه مينا نادر، وميزو، ومحمود تركي، وذلك يوم السبت المقبل في تمام الساعة العاشرة مساءً..للمزيد