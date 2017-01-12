أخبار عاجلة

مصادر لـ«التحرير»: نقيب الصحفيين لم يعين رئيسًا لمجلس «الأهرام» -
الأمين المساعد لـ«المحافظين»: التكفيريون يريدون إحراج الرئيس -
انهيار شقيق «انتحاري المرقسية»: «منك لله يا محمود.. الأشراف مش هيسيبوني» -
زوجة «انتحاري المرقسية»: «الجميع يشهد بأخلاقه وتعاملاته الحسنة مع الناس» -
بسبب الرياح.. انقطاع الكهرباء في مناطق متفرقة بسوهاج -
مساء dmc - تعليق أسامة كمال على حواره مع زوجة منفذ تفجير كنيسة الإسكندرية .. هى في حالة صدمة -
زيدان: لم نحسم التأهل.. وواجهنا حارسًا عملاقًا -
مباراة كأس السوبر الإفريقي لكرة اليد بين الأهلي والزمالك -
عبد الهادي: لا صحة لتعيين "ثابت" رئيسا لتحرير الأهرام و"سلامة" لمجلس الإدارة -
مساء dmc - زوجة منفذ تفجير كنيسة الإسكندرية تنهار على الهواء وأسامة كمال ينهي اللقاء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الجمال
  5. سيدتي

5 مستحضرات تجميل تناسب المرأة الخليجية

Google+ Print

تتّسم السيدة الخليجية بعشقها للمكياج لدرجة اعتبارها من أكثر السيدات المستخدمات لمستحضرات التجميل، فهي تحبّ إبراز جمالها وتحاول جاهدة الاعتناء ببشرتها للحصول على إطلالة بارزة ومشرقة وخالية من الشوائب، وهذه أهمّها.
لذا انتقينا لك -سيدتي- 5 مستحضرات تجميل أساسية من موقع سيدتي مول :
https://mall.sayidaty.net/products/42235-قلم-كحل-smokey-eye-pen-باللون-الأسود-من-روديال-rodial

https://mall.sayidaty.net/products/42237-ماسكرا-glamolash-xxl-باللون-الأسود-من-روديال-rodial

https://mall.sayidaty.net/products/41682-منظف-الوجه-بحجم-١٠٠-مل-يزيل-المكياج-bee-venom-من-روديال-rodial

https://mall.sayidaty.net/products/42010-واقي-شمسي-super-acids-x-treme-dark-spot-sun-filter-spf30-٥٠-مل-من-روديال-rodial

https://mall.sayidaty.net/products/41901-بلسم-ملمع-ومرطب-للشفاه-belle-epoque-باللون-الوردي-الفاتح-من-ليبستك-كوين-lipstick-queen


لمزيد من التفاصيل حول موقع سيدتي مول الرجاء الضغط هنا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي