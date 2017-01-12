5 مستحضرات تجميل تناسب المرأة الخليجية

تتّسم السيدة الخليجية بعشقها للمكياج لدرجة اعتبارها من أكثر السيدات المستخدمات لمستحضرات التجميل، فهي تحبّ إبراز جمالها وتحاول جاهدة الاعتناء ببشرتها للحصول على إطلالة بارزة ومشرقة وخالية من الشوائب، وهذه أهمّها.

لذا انتقينا لك -سيدتي- 5 مستحضرات تجميل أساسية من موقع سيدتي مول :

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