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باسل الخياط: العالم يرتبط بشئ سامى ومقدس اسمه الإنسانية

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باسل الخياط: العالم يرتبط بشئ سامى ومقدس اسمه الإنسانية باسل الخياط: العالم يرتبط بشئ سامى ومقدس اسمه الإنسانية

كتبت- إنجي لطفي
> قال الفنان  باسل الخياط، إن الفن فى الدرجة الأولى هو رسالة إنسانية تبنى جسور بين الشعوب حتى فى حال لو قطعت فى أى وقت من الأوقات، مشدداً على ان هناك شئ سامى ومقدس يجمع العالم كافة وهو الإنسانية.

وأضاف “الخياط” خلال برنامج “arab casting”  المذاع عبر فضائية “ON E”، أن الفنان دائماً ما يتغلب على حزنه الخاص به ليقدم شئ يسعد الناس، لافتا إلى ضرورة أن تحترم البشرية بعضها بعضاً ويعلون رسالة السلم والأمان فيما بينهم، وتابع:”أهم ما يجمعنا هو الإنسانية.. ونحارب الدخلاء اللى هم نشاذ على القاعدة حتى يستمر اجيالنا الحياة فى بيئة آمنة “.

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