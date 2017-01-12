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الصحفى وائل لطفى مشرفًا على البرنامج الرئيسى فى قناة «dmc»

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الصحفى وائل لطفى مشرفًا على البرنامج الرئيسى فى قناة «dmc» الصحفى وائل لطفى مشرفًا على البرنامج الرئيسى فى قناة «dmc»

كلفت إدارة قناة “” الكاتب الصحفى وائل لطفى بالاشراف على البرنامج الرئيسى فى القناة العامة والذى اختارت له إدارة القناة مساء  dmcويقدمه الاعلامي أسامة كمال و الإعلامية إيمان الحصري  .

ويعرض البرنامج على الهواء مباشرة فى العاشرة والنصف مساءا كل ايّام الأسبوع ويستضيف فى الأسبوع الاول نخبة من الشخصيات العامة، ويقدم عدد من الانفرادات  ويعالج القضايا الاجتماعية والاقتصادية .

يذكر ان الكاتب الصحفى وائل لطفى خاض عدد من التجارب الصحفية والتلفزيونية اخرها رئاسة تحرير جريدة الصباح والإشراف على عدد كبير من برامج التوك شو البارزه.

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