نانسي عجرم لـ"سيدتي نت": هذا ردي على الذين ينتقدون تعليقاتي في "أراب أيدول"

على مدار ثلاث سنوات، أثبتت النجمة اللبنانية نانسي عجرم أنها على قدر المسؤولية لتكون موجودة في لجنة تحكيم برنامج "اراب أيدول"، بالرغم أنها تعرضت لكثير من الهجوم بسبب عمرها الفني الذي لا يسمح بأن تكون جالسة على كرسي لجنة التحكيم في برنامج ضخم كـ"أراب أيدول". لكنه من غير الممكن للجميع أن ينكر أن نانسي تملك معجبين من المحيط إلى الخليج، وهي من أكثر الفنانات طلباً، سواء في مجال إحياء الحفلات أو تسجيل الدعاياتن كما باتت من أشهر النجمات على الساحة الفنية.



صاحبة "اخاصمك ىه" والكثير من الأغنيات الناجحة حجزت لنفسها موقعاً مميزاً في عالم تحكيم البرامج، وأثبتت لنفسها وللجميع أن البرنامج لا يمكن أن يكون من دونها، خصوصاً أنها تتمتع بعفوية تميّزها من غيرها من الفنانين، بالإضافة إلى عدم مبالغتها في إطلالاتها، في الوقت الذي يعشقها الصغار قبل الكبار.



ولولا نجاح نانسي لما راهنت عليها محطة "ام بي سي" ووضعتها حكماً ثانياً في برنامج المواهب الناجح "ذا فويس كيدز" إلى جانب قيصر الغناء كاظم الساهر والفنان تامر حسني. واتفق الجميع على أن نانسي نجحت في أي مكان حضرت فيه، وباستطاعتها أن تكون الرقم الصعب على الساحة الفنية.

واستطاعت "سيدتي نت" أن تحصل على لقاء نانسي مع بداية الموسم الرابع لبرنامج أراب أيدول" خلال العروض المباشرة في "ستوديوهات "ام بي سي" في بيروت"، حيث كانت معها هذه الدردشة السريعة، إذ اعتبرت أن "أراب أيدول" هو نفسه هذا الموسم، وهذا العام المواهب الموجودة تجعلنا نتساءل ما الجديد الذي ستقدمه"؟.



وتابعت: "هذا العام أتت المواهب منوعة أكثر لناحية الألوان وهناك خامات صوتية مميزة من ناحية التنويع، وسيظهر ذلك أكثر مع التقدم في الحلقات أسبوعاً بعد أسبوع".

وعمّا يقال عنها من أنها مسالمة من ناحية تعليقاتها على أداء المشتركين، قالت: "أفضل الابتعاد دائماً عن التجريح في تعليقاتي، ولكن في حال أردت تسجيل أي ملاحظة فلا أحبّذ أن أصرخ عليهم، وباستطاعتي أن اقوم بإيصال فكرتي بشكل لائق".

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