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بالفيديو: زين كرازون تقلّد حليمة بولند وتتهمها بالسرقة

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الخميس 12-01-2017 15:55

أطلت زين كرازون عبر حسابها على "سناب شات" ونشرت قصير تتهم فيها الكويتية حليمة بولند، بطريقة غير مباشرة، بسرقة صورها، قبل أن تقوم بتقليدها بطريقة ساخرة.
زين كرازون أشارت إلى أن هناك من لفتها نظرها إلى أن صورها على "سناب شات" موجودة في حساب حليمة بولند على التطبيق نفسه، وأضافت"سمعت مثل هذا الكلام كثيراً، ولكنني لم أتوقف عنده .كانوا يقولون لي أنت وحليمة بنفس الجزيرة والملابس والاوتيل والصور. فإذا كانت قد أخذت الصور من "سنابي" فماذا يمكن أن أقول لها. وربما هي كانت ترغب بالتواجد في نفس المكان الذي كنت أتواجد فيه. لا أريد أن أظلمها وربما نحنا تواجدنا في توقيت واحد، في نفس الجزيرة والفندق، وربما قمنا بإلتقاط نفس الصور".
ثم تابعت زين كرازون وهي تقلد حليمة بولند بطريقة ساخرة "انا أحبها لـ حليمة بولند وأموت فيها".

شاهدوا زين كرازون تقلد حليمة بولند

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