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سائق كيم كارداشيان بريء

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الخميس 12-01-2017 15:58

ذكرت وسائل إعلام فرنسية أنّ الشرطة الفرنسية أطلقت سراح سائق النجمة العالمية كيم كردشيان Kim Kardashian الذي رافقها أثناء تواجدها بالعاصمة الفرنسية باريس، وتعرضت للسرقة شهر سبتمبر/أيلول الماضي.

وأفادت التقارير أنّ الشرطة الفرنسية تأكدت من عدم تورط مايكل مادار، وعلى ذلك فهو بريء من حادثة سرقتها، وذلك بعدما ألقت القبض على 17 شخصاً الإثنين الماضي بعد الوصول لبصمات البعض منهم، على إثر ظهور نتيجة تحليل الحمض النووي.

وفي سياق منفصل، تعرض يوم أمس متجر Dash الذي تديره كلّ من كيم وكلوي وكورتني للسرقة، حيث سرقت من داخله ملابس وعطورات.

فقد دخلت سيدة مجهولة الى المتجر، وبعد أن سرقت ملابس وعطورات ، لاذت بالفرار في سيارة فضية اللون كانت تنتظرها في الخارج.

وحتى الساعة، لم يتم إلقاء القبض على الفاعل، إلا أن الشرطة بدات تحقيقاتها.

يذكر أن كيم كارداشيان تستعد للسفر إلى دبي هذا الأسبوع برفقة خبير المكياج ماريو ديديفانوفيك Mario Dedivanovic.

 

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