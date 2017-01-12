عايدة صبرا تنتقد "أمير الليل": ما بيعرفوا يمثلوا وعم يضحكوا عليهم... وبيتر سمعان يرد

بيروت_ هيام بنوت

أشعلت الدراما اللبنانية حرباً بين صناعها على "تويتر" الذي تحول إلى منبر مباشر لنشر تغريدات ومشاحنات الفنانين والكتّاب والمخرجين.

فبعد الخلاف الأخير الذي حصل بين الكاتبة منى طايع والمنتج مروان حداد على خلفية نسب المشاهدة بين مسلسليّ " مثل القمر" وأمير الليل"، وقعت مشادة "تويترية" بين الممثل بيتر سمعان والفنانة عايدة صبرا، بعدما اعتبرت هذه الأخيرة أن الفنانين المشاركين في مسلسل "أمير الليل" لا يجيدون التمثيل وأن المشاهدين يسخرون منهم.

وبدأت المشكلة على "تويتر" بعد نقد وُجّه إلى المسلسل وتحديداً إلى بيتر سمعان، فدخلت الفنانة عايدة صبرا على الخط وعلقت "ههههه وبكرا بيطلع مين يشبههم بـ Al Pacino حدن يخبرهن أنو ما بيعرفوا يمثلوا والناس عم تضحك عليهن"، ويبدو أن تغريدة صبرا أثارت إستياء بيتر سمعان الذي يشارك في المسلسل بدور "فارس بيك" إذ ردّ عليها بتغريدة غاضبة وشاتمة قائلاً "عيب عليك تحكي هيك انت بنت مسرح ... إذا ما حدا عم يطلبك بشي عمل ما تصبي عقدك علينا أيتها المثقفة".

ونظراً لما تحمله تغريدة بيتر سمعان من إستهزاء وسخرية، دافعت صبرا عن نفسها قائلة" بحب قلك إني ولا مرة نطرت حدا يعيطلي على شي عمل الحمد لله أنا عم بعمل شغلي"، ثم أضافت" وكمان الحمد لله ولا مرة إدعيت أو جاهرت بثقافتي وبعرف شو عم بحكي". وارتفعت وتيرة الحوار بينهما، حيث ردّ عليها سمعان" يا ريت ما تصنفي الممثلين، أحسن ما يضحكوا عليك ست نجاح، والقاقلة تمر..."، فأجابته "كأكاديمية يحق لي صنّف عن خبرة والهدف التقدم نحو الافضل. وبتصور كل ما الواحد طلب من حاله أكثر بينجح وإذا قبلان بالموجود..". هذا الجواب لم يرق لبيتر سمعان لم يرق له الجواب، إذ أجابها "أكيد لازم تطلبي من حالك عزيزتي"، فوصله الردّ" أكيد كل الوقت عم بتعلم مش واقفة محلي. أهم ممثلين بالعالم بيضلوا يعملوا workshops من وقت لوقت . العلم مش عيب". أهم ممثلين بالعالم بيضلوا يعملوا workshops من وقت لوقت . العلم مش عيب".