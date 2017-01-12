أسماء لمنور تتعرض للقرصنة وهذه رسالتها

تعرض حساب النجمة المغربية أسماء لمنور على "تويتر" للقرصنة الإلكترونية. وأعلنت الفنانة لجمهورها عبر صفحتها الخاصة على الفايسبوك والإنستغرام، أن حسابها تعرض للقرصنة وأنها غير مسؤولة عن أي منشور ينشر من خلاله.

وكتبت لمنور شارحة: "تعرض حسابي في التويتر للقرصنة، أي منشور ينشر في التويتر لا يعبر عني، إلى أن استرجعه في الساعات القليلة القادمة".

ووعدت أسماء باسترجاع الحساب خاصةً أنه يحمل التوثيق الرسمي وحذرت متابعيها قائلة: "حسابي موثق وسأسترجعه قريبا، أي رسالة خاصة تصلكم عبر حسابي من تويتر فهي من قبل الجهة التي قرصنت حسابي".