هذا هو الممثل التركي الذي سيتولّى تقديم "من سيربح المليون"

أعلنت قناة ATV التركية في مطلع عام 2017 عن استبدال النجم سيلتشوك يونتيم الشهير بعدنان بيك في مسلسل "العشق الممنوع" بفنان آخر سيتولّى تقديم النسخة التركية من برنامج "من سيربح المليون" بدلاً منه.

وكان سيلتشوك قد تقدّم باستقالته للتفرّغ للتمثيل بعد 3 سنوات قضاها في البرنامج، ولم تكشف القناة عن اسم الممثل البديل، إلا مساء أمس، حيث تمّ الكشف أنّ النجم مراد يلدريم سيكون هو المقدّم البديل.

وقد كشف هذا الخبر كشف السبب الحقيقي لعدم سفر مراد يلدريم وعروسه المغربية إيمان الباني في شهر عسل خارج اسطنبول، حيث اكتفى بالقول لدى سؤاله عن تأجيل شهر العسل أنه مرتبط ببعض الأعمال في تركيا.

يذكر أنّ سيلتشوك قدّم البرنامج قبل 3 سنوات، بديلاً عن مقدمه الأصلي الفنان المسرحي الشهير كينان أشيك الذي أصيب في حادث مفاجىء سبّب له نزيفاً في الدماغ أقعده في فراشه طوال سنوات.

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