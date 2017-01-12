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وزير الصحة يعلن أن زيادة أسعار الدواء بين 30% و 50%

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وزير الصحة يعلن أن زيادة أسعار الدواء بين 30% و 50% وزير الصحة يعلن أن زيادة أسعار الدواء بين 30% و 50%

وزير الصحة

أكد الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، أن شركات الدواء وافقت على زيادة الدواء بما يترواح  بين 30% و 50% ، موضحًا أن عدد الأدوية المتداولة في 12 ألف و24 دواء.

وأضاف الوزير، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن تسعير الأدوية، أنه تم الإتفاق على زيادة 15% من ملف الدواء لكل شركة على المستحضرات المصنعة محليا، والأدوية المستوردة التي تتعدى قيمتها 50 جنيهًا يتم زيادة سعرها 40 %.

وأوضح وزير الصحة، أن تطبيق قانون التسعيرة الجبرية على المتلاعبين بالأسعار المقررة للدواء، مشيرًا إلى أن مجلس النواب كان له دورًا كبيرًا مع منتجي الأدوية في معالجة الأسعار.

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