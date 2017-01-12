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جود لو يقدم مفهوماً جديداً للبدلات الرجالية

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الخميس 12-01-2017 15:15

حضر الممثل البريطاني جود لو - Jude Law مهرجان الأفلام السينمائية في البندقية لتقديم فيلمه الجديد The young pope الذي يلعب فيه كعادته دور البطولة، وقد ظهر بإطلالات رائعة بالبدلات الرجالية، قدمت لنا مفهوماً جديداً لتلك البدلات التي تُعرف عنها الرسمية الشديدة.
وقد لاحظنا أن الممثل نوَّع في طريقة ارتدائه البدلات، فمرة رأيناه يرتدي معها قميصاً أبيضَ، وينسق حذاءً جلدياً مناسباً لها، وأخرى يرتدي معها تيشيرتاً أبيضَ مع حذاء من المخمل.

شاركنا برأيك لأنه يهمنا: هل تحب ارتداء بدلة رسمية، أم بدلة عملية مريحة؟

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سيدتي