شاهدي إطلالات النجمات الأولى في عام 2017

أبهرتنا النجمات العربيات بإطلالات مميزة وجذابة في احتفالات استقبال عام 2017، فرأينا كل نجمة تتألق بفستان مميز وبإطلالة أنيقة. ولم يقتصر هذا الأمر على هذه الاحتفالات فحسب، بل تابعت النجمات الظهور بإطلالات مميزة وأنيقة في بداية عام 2017 أيضاً.

ومن خلال جولة قمنا بها على انستقرام الخاصّ ببعض النجمات، لاحظنا بأنّ أغلبهن ظهر بفساتين أنيقة ومميزة في الأسبوع الأول من عام 2017، فبعضهن اختار الفساتين لإطلالاتهن في حفلاتهن مثل النجمة نجوى كرم التي تألقت بفستان طويل باللون الذهبي في حفلتها في باريس، بالإضافة إلى النجمة اليسا والنجمة يارا اللتين اختارتا فساتين ذات أكتاف مكشوفة، بينما اختارت النجمة ميريام فارس فستانين بتصميمين طويلين وبأكمام طويلة لإطلالاتها في حفلاتها. ورأينا النجمة نانسي عجرم بفستان أسود مع حذاء باللون النيلي في أثناء ظهورها في برنامج Arab Idol . أما النجمة نيكول سابا فقد ارتدت جمبسوت باللون البنفسجي، ورأيناها بفستان أسود بتصميم غريب. وأخيراً، ظهرت النجمة هيفاء وهبي بإطلالة الفرو باللون الأسود فكانت مناسبة جداً لجوّ الشتاء.

وقد زينت كلّ نجمة إطلالاتها بالاكسسوارت التي تناسبها، فبعضهن اختار حقائب اليد، بينما أخريات اخترن العقود والأقراط الناعمة. وارتدت هيفاء نظارات شمسية مع إطلالاتها الشتوية.

ما رأيك في الإطلالات الأولى للنجمات في عام 2017؟