وصول سفير الدولة لدى أفغانستان الى البلاد على متن طائرة عسكرية

وصلت الى مطار أبوظبي الطائرة العسكرية الخاصة القادمة من مطار قندهار وعلى متنها سعادة جمعة محمد عبدالله الكعبي سفير الدولة لدى جمهورية أفغانستان الاسلامية والدبلوماسي مبارك الساعدي والمترجم الافغاني الذي يعمل في سفارة الدولة والناجين من الانفجار الإرهابي في قندهار.

وكان في استقبالهم سعادة فارس المزروعي مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الأمنية والعسكرية، وسعادة محمد مير الرئيسي وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي وعدد من المسؤولين من وزارة شؤون الرئاسة، والقوات المسلحة ومؤسسات في الدولة.

كما كان في الاستقبال أسرتا السفير والدبلوماسي وتم نقلهم اثر ذلك لمتابعة العلاج في الدولة.

وتنتهز وزارة الخارجية والتعاون الدولي هذه الفرصة لتدعو لسعادة جمعة محمد عبدالله الكعبي سفير الدولة لدى أفغانستان والدبلوماسي مبارك الساعدي بالشفاء العاجل مثمنة تضحية أبناء الدولة وعطاءهم الإنساني في تعبير صادق وعميق عن قيم دولة الامارات ودعمهم للشعب الأفغاني الشقيق رافعين علم دولة الإمارات خفاقا بين الأمم.