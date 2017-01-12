الاحتفال بافتتاح دار موسيقى “فيلهارموني” خيالية في هامبورغ

استمتع عشاق الموسيقى الكلاسيكية بأول عرض في صالة "فيلهارموني" بهامبورغ التي أصبحت واحدة من أهم وأحدث قاعات الموسيقى الكلاسيكية "فيلهارموني" في العالم، والتي تم افتتاحها بعد عشر سنوات من البناء والتجهيز.بني المعلم الجديد لمدينة هامبورغ في موقع مستودع كان مخصصا في ستينات القرن الماضي لتخزين الشاي والتبغ والكاكاو، كما أنه يطل على ميناء هامبورغ وهو على شكل سفينة طافية على سطح المياه.

ويحرص محبو الموسيقى على الحكم بأنفسهم على ما سمعوه بشأن النظام الصوتي داخل هذه الدار أو القاعة الرئيسية التي تتسع لـ2100 مقعد على بعد لا يتجاوز 30 مترا من مكان قائد الأوركسترا.

وتأمل بلدية هامبورغ التجاري الذي تحول حاليا إلى مركز إعلامي زاخر بالمتاجر الأنيقة جذب دار الموسيقى الكبرى مزيدا من السائحين إلى ثاني أكبر المدن الألمانية. وقال رئيس بلدية هامبورغ أولاف شولتس "إن بناء فيلهارموني يمثل دعوة للعالم للمجيء إلى هامبورغ وزيارة هذا المبنى غير العادي والاستمتاع بقوة الموسيقى".

ووصفت شركة هيرتزوغ آند دي ميرون للهندسة المعمارية دار الموسيقى الكبرى "فيلهارموني" بأنها مدينة في حد ذاتها حيث توجد مطاعم وفندق وساحة كبيرة "بلازا" على ارتفاع 37 مترا تتيح رؤية المدينة من الأعلى.

وبلغت التكلفة التقديرية الأولية لهذا الصرح المعماري نحو 75 مليون يورو (80 مليون دولار)، لكن هذا التقدير تضاعف عشر مرات ليصل إلى 790 مليون يورو بسبب التأخر في البناء ونزاعات قضائية. وكان افتتاح الدار مقررا عام 2009.

و.ب/ ع.ج (رويترز)

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