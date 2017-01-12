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القائد العام يلتقى المنتخب العسكرى لكرة القدم قبل سفره لبطولة العالم بسلطنة عمان

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إلتقى الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، ببعثة العسكرى لكرة القدم قبل سفره للمشاركة فى بطولة كأس العالم العسكرية لكرة القدم والمقرر إقامتها بسلطنة عمان خلال المدة من الثالث عشر وحتى التاسع والعشرين من الشهر الجارى .

وحث القائد العام أفراد بعثة المنتخب العسكرى من اللاعبين والجهاز الفنى والإدارى على بذل الجهد لرفع إسم عالياً فى البطولة بإعتبارها محفلاً دولياً كبيراً مبدياً ثقته في مواصلة المنتخب حصد البطولات وتحقيق الإنجازات فى كافة المحافل الدولية .

وأكد الفريق أول صدقى صبحى، أن القيادة العامة للقوات المسلحة تولي إهتماماً كبيراً بالرياضة والتى تعد تجسيداً حقيقياً للعزيمة والإصرار والإرادة القوية على تحقيق الإنجازات ولما لها من أثر كبير فى بناء الفرد والمجتمع مشيراً إلى أن الرياضة تعد من أهم الركائز الأساسية التي تعتمد عليها القوات المسلحة فى إعداد وبناء أفرادها .

من جانبهم أكد أفراد بعثة المنتخب العسكرى حرصهم التام على تحقيق الهدف المنشود والفوز بالبطولة إسعاداً للشعب المصرى وتقديراً للجهود التى تبذلها القيادة العامة للقوات المسلحة نحو دعم المنتخب المتواصل على كافة النواحى .

حضر اللقاء الفريق  محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة .

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