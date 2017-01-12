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السيسى: موقف مصر ثابت من دعم وحدة واستقرار ليبيا

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السيسى: موقف مصر ثابت من دعم وحدة واستقرار ليبيا السيسى: موقف مصر ثابت من دعم وحدة واستقرار ليبيا

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، الخميس، فايز السراج رئيس المجلس الرئاسى الليبى.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أكد موقف الثابت من دعم وحدة واستقرار ليبيا واحترام إرادة شعبها الذى تربطه بالشعب المصرى علاقات وثيقة ممتدة عبر التاريخ، مشيراً إلى سعى مصر لدعم الوفاق بين مختلف مكونات الشعب الليبى وإيجاد حل ليبى خالص يرسخ دعائم المؤسسات الوطنية الليبية وبدون أى تدخل خارجى.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن رئيس المجلس الرئاسى الليبى، أعرب عن تقديره لدور مصر الإيجابى والبناء فى تسوية الأزمة التى تمر بها بلاده، مؤكداً خصوصية العلاقات بين البلدين الشقيقين وتثمين ليبيا للجهود المصرية الرامية إلى تحقيق الأمن فى ليبيا ووحدة أراضيها، وحرصها على مصالح الشعب الليبى في ظل الظروف الصعبة التى يمر بها.

واستعرض  “فايز السراج” خلال اللقاء التطورات الجارية على الساحة الليبية معرباً عن تقديره لجهود مجلس النواب الليبى فى مناقشة الاتفاق السياسى، حيث أكد السراج أهمية التفاوض حول النقاط الأساسية فى الاتفاق سعياً للوصل إلى توافق وتحقيق المصلحة العليا للدولة الليبية، بما يحفظ وحدة أراضيها وسلامة أبنائها بدون إقصاء لطرف على حساب الآخر.

من جانبه، أكد الرئيس أن مصر لن تألو جهداً من أجل توفير البيئة الملائمة للحوار بين الأشقاء الليبيين ومساعدتهم على تحديد ومعالجة القضايا الجوهرية، حتى تتمكن المؤسسات الليبية الوطنية خاصة المنتخبة منها من الاضطلاع بمسئولياتها وفقاً للاتفاق السياسى.

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