بالصور.. مستشفى كندى يستعين بـ«كلب» لإكتشاف البكتيريا المعدية

فى واقعه غير تقليدية قررت أحدى مستشفيات “كندا،الاستعانه ب”كلب”لإكتشاف البكتيريا المعدية،عير قيامه بشم الغرف وأسرة المرضى.

وحسبما ذكرت “الجارديان” يحمل الكلب اسم “أنجوس”،ومن فصيلة “سبرينجز اسبانيل” الانجليزية.،وهو الوحيد من نوعه بالعالم القادر على شم البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية.



> أما قصة اكتشاف الكلب البالغ من العمر 3 سنوات،فتمت عن طريق مالكته “تريزا زوييرج” المقيمه فى “فانكوفر”،والتى كانت تعانى من عدوى “الكلوستريديم ديفيسيل” التى تصيبها ببكتيريا تضعف المضادات الحيوية.

> حيث أستغلت كونها مدربة كلاب وزوجها “ماركوس” فى تدريب الكلب،عقب تعرفهم على تجربة مشابهه فى هولندا،وبعد التواصل مع السلطات الصحية بالمدينه ،تم تأهيل “أنجوس” للمهمه.