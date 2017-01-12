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محلب يتوجه إلى مالي للمشاركة فى الدورة 27 لقمة فرنسا إفريقيا

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محلب يتوجه إلى مالي للمشاركة فى الدورة 27 لقمة فرنسا إفريقيا محلب يتوجه إلى مالي للمشاركة فى الدورة 27 لقمة فرنسا إفريقيا

إبراهيم محلب – مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية

غادر القاهرة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية متوجها إلى باماكو عاصمة مالي للمشاركة فى الدورة 27 لقمة

فرنسا/ إفريقيا التي ستنعقد تحت شعار ” المشاركة والسلام والازدهار” ممثلا للرئيس عبد الفتاح .

وستشهد القمة في دورتها الحالية جلستين تناقش الأولى كيفية إيجاد حلول إفريقية للتحديات التي تواجهها القارة، وكذلك جهود مكافحة الإرهاب والقرصنة وبناء القدرات الوطنية والإقليمية فى هذين المجالين، بالإضافة إلى مناقشة الأفكار الجديدة حول توسيع عضوية مجلس الأمن الدولى بما يسمح بتمثيل دائم لقارة إفريقيا.

وستخصص الجلسة الثانية لمناقشة الاستثمارات الفرنسية فى قطاع التعدين والموارد الطبيعية وكيفية نقل التكنولوجيا بما يمكن الدول الإفريقية من القيام بعمليات التصنيع والتحويل داخل القارة بدلا من تصدير المواد الخام ثم استيرادها بعد ذلك.

كما تناقش هذه الجلسة التهديدات التى تشكلها ظاهرة التغير المناخي والجهود المبذلة لمواجهتها, بالإضافة إلى الدعوة لتطوير شراكات مبتكرة بين دول القارة وفرنسا.

يذكر، أن شاركت لأول مرة فى هذا المحفل القارى المهم عام 1981 ومن وقتها تحرص على الإسهام الموضوعي والجاد في أعمال القمم المتعاقبة من أجل تعزيز العلاقات مع فرنسا وكذلك مع دول القارة, وخلال السنوات الأخيرة وفى ظل حرص الرئيس السيسى على دعم التعاون والتواصل مع افريقيا كان الاهتمام بأن تكون المشاركة المصرية فاعلة ورفيعة المستوى.

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