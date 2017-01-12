قبل السياحة في المغرب...

عند التخطيط لزيارة المغرب بهدف السياحة، تفيد المعلومات الأساسيّة الآتية:

1. الاحتفاظ بالعملة الوطنية (الدرهم المغربي) ضروري. علمًا بأن الأسواق البسيطة والباعة المتجولين وسيارات الأجرة لا يتعاملون ببطاقات الائتمان.

2. المساومة تشكّل جزءًا من الثقافة المغربية؛ إذًا على السائح أن يتعلّم كيفيّة المساومة أثناء تواجده في الأسواق أو المدن القديمة للحصول على الصفقة الأفضل، بالإضافة إلى إمكانية التفاوض مع سائقي سيارات الأجرة قبل الركوب. علمًا بأن السعر الموحد داخل المدينة يقارب 30 درهمًا.

3. يُفضّل ترك درهمًا مغربيًّا، كبقشيش في الأماكن المحليّة، ومن ثلاثة إلى خمسة دراهم في الأماكن الأكثر أهميّة.

4. الحذر من شرب المياه العادية في المغرب، بل يجب الاحتفاظ دائمًا بزجاجات معبأة أثناء التجول.

5. المغاربة يتحدّثون خليطًا من العربية والبربرية والإنجليزية والفرنسية، ولذا يفضّل أن يتواصل السائح معهم بالإنجليزية في معظم المدن الكبرى، وربما يحتاج إلى مترجم في المناطق الريفيّة من البلاد.

6. من الضروري الاستئذان والاستفسار قبل التقاط الصور، خصوصًا في الأسواق، حتى لا يطلب البائعون مبلغًا من المال لقاء ذلك.

7. لشراء الهدايا التذكارية، ينصح بالجلود والسجّاد في منطقة فاس، والعطور والزيوت والتوابل مثل الزعفران في مراكش. وعند شراء الزعفران، يجب التأكد من أنه أصلي. إشارة إلى أن العديد من الأماكن تبيع الزعفران الاصطناعي، لذا يمكن أن تطلب من الباعة أن يقوموا بنقعه في الماء، فإذا أصبح لون الماء أصفر، يعني ذلك أن الزعفران أصلي. أمّا إذا أمسى محمرًّا، فذلك دليل إلى أنه صبغة من الزعفران الاصطناعي. يمكن أيضًا التمييز بين صنوف الزعفران من خلال الرائحة.