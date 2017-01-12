الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يسود البلاد غدا طقس ضبابي على بعض المناطق يصبح غائما جزئيا إلى صحو والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة على اليابسة ونشطة إلى قوية السرعة فوق البحر مع انخفاض آخر طفيف في درجات الحرارة وتزداد الرطوبة النسبية خلال ساعات الليل وصباح الغد الباكر مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف خاصة على المناطق الداخلية.

حركة الرياح .. جنوبية غربية - شمالية غربية / 10 - 22/32 كم/ساعة على اليابسة & شمالية غربية / 35 - 45/55 كم/ساعة فوق البحر.

حالة البحر.. مضطرب - شديد الاضطراب .. وارتفاع الموج من 2 - 4/ 5 أقدام قرب الساحل و 6 - 8 / 10 أقدام في العمق... أعلى مد الساعة 13:03 وأدنى جزر عند الساعة 20:05.



> درجات الحرارة نسب الرطوبة.

> المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا.

> أبوظبي 24 15 90 50.

> دبي 25 17 90 45 .

> الشارقة 26 15 95 40.

> عجمان 25 16 90 45.

> أم القيوين 26 15 90 45 .

> رأس الخيمة 26 14 85 45 .

> الفجيرة 30 21 70 20.

> العين 26 14 95 30 .

> ليوا 26 13 95 40 .

> الرويس 24 14 90 50 .

> السلع 24 15 90 50.

> دلما 23 17 85 55.

> طنب الصغرى 23 16 85 55 .

> طنب الكبرى 23 16 85 55 .

> أبوموسى 24 17 85 50.

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