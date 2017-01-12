استعمال الكاز في التنظيف

إلى استعمال الكاز أو "الكيروسين" المعروف، هو يفيد في التدبير المنزلي والتنظيف، ولكن يجب ارتداء زوجين من قفاز التنظيف لحماية الكفّين قبل ملامسته.

1. ينظّف الكاز السجاد: يُمسح مكان البقع الظاهرة على السجاد، بقطعة من القماش، مبلّلة بمزيج معدّ من الكاز المخفّف بالماء والقليل من سائل الأطباق، مع دعك البقعة برفق منعًا من إتلاف خيوط السجادة.

2. يلمّع الكاز الأرضية الـ"سيراميك": تُفرك البقع الظاهرة على الأرضيّة الـ"سيراميك"، بفرشاة أسنان مغمّسة بالقليل من الكاز. ثمّ، تُشطف الأرضيّة بالماء والصابون للتخلّص من رائحة الكاز النفّاذة.

3. ينظّف الكاز الملابس: يفيد فرك مكان البقع الصعبة بحركات دائرية، بواسطة قطعة من القماش المضاف إليها بضع قطرات من الكاز.

4. يزيل الكاز الدهان: يفيد فرك اليدين بالقليل من الكاز لإزالة الدهان عنهما. كما يمكن مسح بقع الدهان باسفنجة مغمسة بالكاز.

