الإعدام شنقًا للص قتل ربة منزل بعد اغتصابها

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة عابدين، برئاسة المستشار جعفر نجم الدين وعضوية المستشارين مصباح قرنى، وسمير أبو دوح، اليوم، بمعاقبة لص بالإعدام شنقًا، بعد تصديق فضيلة المفتى، لاتهامه بقتل ربة منزل عقب اغتصابها داخل غرفتها بمنطقة المقطم وسرقة هاتفها وأموالها.

تعود أحداث القضية، أثناء سير المتهم فى الشارع بمنطقة المقطم فوجد ربة منزل تنادى على جارتها باسم ” ام عبده” ثم دخلت شقتها حيث شاهد المتهم المجنى عليها تخرج من غرفتها الموجود فى الطابق الأرضى لترد على جارتها التى كانت قد دخلت شقتها وأثناء ذلك تعقب المتهم المجنى عليها أثناء دخولها الى شقتها لسرقتها حتى شاهدته، وحاولت الصراخ فقام المتهم بتقيدها بالحبال من قدميها ويديها ووضع لاصق على فمها حتى لا تصرخ ثم اغتصبها وشنقها وفر هاربا بعد استيلائه على هاتفها المحمول ومبلغ.

وعن طريق تتبع هاتف محمول المجنى عليها، الذى سرقه المتهم، تبين أنه مقيم بمدينة المحلة وتم إحالته للنيابة، حيث أدلى المتهم باعترافات تفصيلية أمام نيابة جنوب القاهرة، وقال أنه كان يستعد للزواج من خطيبته “شيماء”، ونظرًا لقرب ميعاد الزفاف فكر فى سرقة شقق حتى يحصل على أموال يتمكن بها من شراء مستلزمات الفرح.

وأضاف المتهم أنه توجه الى منطقة المقطم لسرقة الشقق، ودخل شقة المجنى عليها، حينما لمحها مرتدية قميص نوم، وبينما يبحث عما يسرقه، وشاهدته المجنى عليها التى حاولت الأستغاثة فقيدها، وقال فى اعترافاته: كانت لابسة قميص نوم واحلوت فى عينى فاغتصبتها.

> اخبار