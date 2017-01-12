غدًا..نوال الزغبى ضيفة “كل يوم جمعة” مع عمرو أديب

كتبت – إنجي لطفي

يستضف الإعلامى عمرو أديب الفنانة اللبنانية نوال الزغبى، فى سهرة جديدة ببرنامج “كل يوم جمعة” على قناة ” ON E”، وذلك فى تمام الساعة التاسعة والنصف، مساء غدً الجمعة.

ويحاور أديب، النجمة الذهبية نوال الزغبى فى تاريخ مشوارها الفنى، وأهم المحطات وأسرار وكواليس حياتها كفنانة عربية محبوبة.

ويذكر أن برنامج كل يوم جمعة، استطاع خلال فترة قليلة الاستحواذ على المشاهد المصرى والعربى، بعد استضافة كوكبة من نجوم العالم فى الفن والرياضة، وعلى رأسهم لاعب الكرة العالمى كريستيانو رونالدو، والفنانة إليسا، و مايا دياب، و يارا،

> كما يتم عرض البرنامج فى نفس التوقيت على قناة أبوظبى، فى إطار البرتوكول الذى تم توقيعه بين القناتين، وأعلن عنه منذ أسابيع ماضية.