أخبار عاجلة

مصادر لـ«التحرير»: نقيب الصحفيين لم يعين رئيسًا لمجلس «الأهرام» -
الأمين المساعد لـ«المحافظين»: التكفيريون يريدون إحراج الرئيس -
انهيار شقيق «انتحاري المرقسية»: «منك لله يا محمود.. الأشراف مش هيسيبوني» -
زوجة «انتحاري المرقسية»: «الجميع يشهد بأخلاقه وتعاملاته الحسنة مع الناس» -
بسبب الرياح.. انقطاع الكهرباء في مناطق متفرقة بسوهاج -
مساء dmc - تعليق أسامة كمال على حواره مع زوجة منفذ تفجير كنيسة الإسكندرية .. هى في حالة صدمة -
زيدان: لم نحسم التأهل.. وواجهنا حارسًا عملاقًا -
مباراة كأس السوبر الإفريقي لكرة اليد بين الأهلي والزمالك -
عبد الهادي: لا صحة لتعيين "ثابت" رئيسا لتحرير الأهرام و"سلامة" لمجلس الإدارة -
مساء dmc - زوجة منفذ تفجير كنيسة الإسكندرية تنهار على الهواء وأسامة كمال ينهي اللقاء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

غدًا..نوال الزغبى ضيفة “كل يوم جمعة” مع عمرو أديب

Google+ Print
غدًا..نوال الزغبى ضيفة “كل يوم جمعة” مع عمرو أديب غدًا..نوال الزغبى ضيفة “كل يوم جمعة” مع عمرو أديب

نوال الزغبى

كتبت – إنجي لطفي

يستضف الإعلامى عمرو أديب الفنانة اللبنانية نوال الزغبى، فى سهرة جديدة ببرنامج “كل يوم جمعة” على قناة ” ON E”، وذلك فى تمام الساعة التاسعة والنصف، مساء غدً الجمعة.

ويحاور أديب، النجمة الذهبية نوال الزغبى فى تاريخ مشوارها الفنى، وأهم المحطات وأسرار وكواليس حياتها كفنانة عربية محبوبة.

ويذكر أن برنامج كل يوم جمعة، استطاع خلال فترة قليلة الاستحواذ على المشاهد المصرى والعربى، بعد استضافة كوكبة من نجوم العالم فى الفن والرياضة، وعلى رأسهم لاعب الكرة العالمى كريستيانو رونالدو، والفنانة إليسا، و مايا دياب، و يارا،
> كما يتم عرض البرنامج فى نفس التوقيت على قناة أبوظبى، فى إطار البرتوكول الذى تم توقيعه بين القناتين، وأعلن عنه منذ أسابيع ماضية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا