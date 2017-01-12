أخبار عاجلة

مصادر لـ«التحرير»: نقيب الصحفيين لم يعين رئيسًا لمجلس «الأهرام» -
الأمين المساعد لـ«المحافظين»: التكفيريون يريدون إحراج الرئيس -
انهيار شقيق «انتحاري المرقسية»: «منك لله يا محمود.. الأشراف مش هيسيبوني» -
زوجة «انتحاري المرقسية»: «الجميع يشهد بأخلاقه وتعاملاته الحسنة مع الناس» -
بسبب الرياح.. انقطاع الكهرباء في مناطق متفرقة بسوهاج -
مساء dmc - تعليق أسامة كمال على حواره مع زوجة منفذ تفجير كنيسة الإسكندرية .. هى في حالة صدمة -
زيدان: لم نحسم التأهل.. وواجهنا حارسًا عملاقًا -
مباراة كأس السوبر الإفريقي لكرة اليد بين الأهلي والزمالك -
عبد الهادي: لا صحة لتعيين "ثابت" رئيسا لتحرير الأهرام و"سلامة" لمجلس الإدارة -
مساء dmc - زوجة منفذ تفجير كنيسة الإسكندرية تنهار على الهواء وأسامة كمال ينهي اللقاء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

تأجيل محاكمة 24 متهمًا باستهداف سفارة النيجر لـ 14 يناير

Google+ Print
تأجيل محاكمة 24 متهمًا باستهداف سفارة النيجر لـ 14 يناير تأجيل محاكمة 24 متهمًا باستهداف سفارة النيجر لـ 14 يناير

المحكمة العسكرية

قررت المحكمة العسكرية، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة 24 متهم باستهداف سفارة النيجر، وقتل جنديين من الأمن المركزي، لـ 14 يناير لمناقشة شهود الاثبات ، بسبب تعذر حضور المتهمين من محبسهم.
> كانت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا كشفت أن “المتهمين قرروا ضرب السفارة للإعلان عن تواجد التنظيم في قلب القاهرة وإقناعهم بهم، وأن أفكارهم كانت تعتمد على إحداث حالة من الفوضى في البلاد لإجبار النظام السياسي الحالي على التخلي عن الحكم وفرض الشريعة وتطبيقها بالقوة، واعترف المتهمون أيضًا أنهم يبايعون أمير تنظيم “داعش” أبو بكر البغدادي، خليفة للمسلمين”.
> واعترف المتهمون، خلال التحقيقات، أنهم “يكفرون الجيش والشرطة، بالإضافة إلى اعترافهم بأنهم كانوا أعضاء في حركة «ثوار مسلمون» التي كانت تؤيد الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل خلال الانتخابات الرئاسية فى عام 2012، وأيدت الرئيس المعزول محمد مرسي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا