تأجيل محاكمة 24 متهمًا باستهداف سفارة النيجر لـ 14 يناير

قررت المحكمة العسكرية، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة 24 متهم باستهداف سفارة النيجر، وقتل جنديين من الأمن المركزي، لـ 14 يناير لمناقشة شهود الاثبات ، بسبب تعذر حضور المتهمين من محبسهم.

> كانت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا كشفت أن “المتهمين قرروا ضرب السفارة للإعلان عن تواجد التنظيم في قلب القاهرة وإقناعهم بهم، وأن أفكارهم كانت تعتمد على إحداث حالة من الفوضى في البلاد لإجبار النظام السياسي الحالي على التخلي عن الحكم وفرض الشريعة وتطبيقها بالقوة، واعترف المتهمون أيضًا أنهم يبايعون أمير تنظيم “داعش” أبو بكر البغدادي، خليفة للمسلمين”.

> واعترف المتهمون، خلال التحقيقات، أنهم “يكفرون الجيش والشرطة، بالإضافة إلى اعترافهم بأنهم كانوا أعضاء في حركة «ثوار مسلمون» التي كانت تؤيد الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل خلال الانتخابات الرئاسية فى عام 2012، وأيدت الرئيس المعزول محمد مرسي.