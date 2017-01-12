بالصور..وزير الصحة يتفقد تجهيزات مستشفى أسوان العام تمهيدًا لافتتاحها‎

تفقد الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان، يرافقة اللواء مجدي حجازي محافظ أسوان، صباح اليوم، أعمال الإنشاءات والتجهيزات بمستشفى أسوان العام، تمهيدًا لافتتاحها خلال الشهر الجارى.

وأوضح وزير الصحة والسكان، أن تكلفة إنشاء المستشفى بلغ حوالى 140 مليون جنيه، حيث تم إنشائها على مساحة 18 ألف و244 متر مربع، مقسمة على 6 أدوار بخلاف البدروم والدور الأرضي، بسعة 175 سريرًا.

كما تضم المستشفى 15 عيادة خارجية وصيدلية وقسم للاستقبال والطوارئ، وقسم للعمليات وقسم للغسيل الكلوي، به 10 ماكينة، وقسم للمعامل، وقسم للنساء والتوليد، وقسم للعناية المركزة، به 24 سريرًا، وقسم للأشعة وأخر للأسنان، ووحدتي للأسنان وجهاز أشعة بانوراما، وقسم للمناظير، وآخر للعلاج الطبيعي، وقسم للحضانات به 7 للمبتسرين، و 8 لحديثي الولادة.

ووجه وزير الصحة، الدكتور إيهاب حنفي وكيل الوزارة بأسوان، والدكتور هشام عطا مساعد الوزير للموارد البشرية والتدريب، والدكتور حسين الشريف عميد كلية طب أسوان، بسرعة بإعداد الهيكل الطبي للمستشفى والانتهاء منه خلال أسبوع، مشيرًا إلى ضرورة الاستعانة بأطباء من المستشفيات الجامعية، أو المستشفيات التعليمية بالوزارة لتولى رئاسة المستشفى ورئاسة الأقسام بها.

كما وجه، بتوفير ٣٠ ترولي لغرف العمليات، وتدريب جميع الفنيين على أجهزة الأشعة بالمستشفى، وشدد على سرعة الانتهاء من أعمال الصرف والمياه غدًا، والانتهاء من جميع أعمال الكهرباء في أسرع وقت، ووجه أيضًا بتخصيص ٢ ماكينة من ماكينات الغسيل الكلوي للأطفال، وذلك من أصل ١٠ ماكينات، و تخصيص ٧ غرف من غرف العمليات كرعايات للحروق، ووعد بتجهيزها على أعلى مستوى.

وعلى هامش الزيارة، عقد وزير الصحة اجتماعًا مع محافظ أسوان، ووكيل وزارة الصحة، وممثل الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، للوقوف على الجدول الزمنى لأعمال التجهيزات النهائية بالمستشفى.

وحضر الاجتماع الدكتور هشام عطا مساعد الوزير للتنمية البشرية والتدريب، والدكتورة عبير مغاوري مستشار الوزير للأشعة، والدكتورة نانيس عادل مستشار الوزير للمستشفيات، والدكتور حسام الخطيب رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتورة ماجدة طنطاوي رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، للإشراف على دخول المستلزمات الطبية، والدكتور حسين الشريف عميد كلية الطب بجامعة أسوان، والمهندسين والفنيين القائمين على تجهيز وإعداد الأجهزة الجديدة بالمستشفى.

واختتما وزير الصحة حديثة قائلًا، “بأننا جميعًا نحب بلادنا ونريد بها خدمة طبية تليق بالمريض المصري، وهذة المستشفى ستكون صرحًا طبيًا بما بها من كوادر وتجهيزات الطبية تليق بالمريض المصري “.

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