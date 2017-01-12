زعيم أغلبية البرلمان الألمانى: ملتزمون بدعم القاهرة ومن مصلحتنا نجاح مصر

كتب أحمد جمعة

التقى سامح شكرى وزير الخارجية خلال زيارته إلى برلين مع "فولكر كاودر" زعيم الأغلبية بالبرلمان الألمانى، عصر اليوم الخميس. وقال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن زعيم الأغلبية أعرب فى بداية اللقاء عن تقديره لزيارة وزير الخارجية إلى برلين، والتى تأتى استكمالاً للتواصل المستمر بين الحكومتين المصرية والألمانية خلال الفترة الأخيرة، والتى توجت أيضاً بزيارته الأخيرة إلى مصر ولقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى ووزير الخارجية وعدد من المسئولين المصريين.

وأكد فولكر ـ بحسب بيان الخارجية المصرية ـ التزامه الكامل والتزام حكومته بدعم مصر خلال تلك المرحلة الهامة التى تمر بها، مشيراً إلى أن المانيا حريصة كل الحرص ومن مصلحتها أن تنجح التجربة المصرية باعتبار أن مصر ركيزة استقرار في منطقة الشرق الأوسط، وشريك اساسى واسترتيجى لألمانيا. كما اعرب زعيم الأغلبية عن تقديره للتقدم التي تشهده العلاقات المصرية الألمانية، والتفاهمات المتزايدة بين الجانبين حول العديد من الملفات الخاصة بالعلاقات الثنائية وبالاوضاع في منطقة الشرق الأوسط وكيفية التعامل معها.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن الوزير شكرى نقل تحيات الرئيس إلى زعيم الأغلبية، وتقدير الحكومة المصرية للدور الهام الذى يقوم به فى سبيل دعم مصر سياسيا واقتصادياً ، وما يبديه من تفهم دائم للأوضاع التي تمر بها مصر والتحديات المرتبطة بعملية الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى والسياسى.

كما دار نقاش مطول بين الجانبين حول عدد من الملفات التي تهم البلدين، ومن أهمها موضوعات التعاون الاقتصادى ، ومكافحة الإرهاب ، ومكافحة الهجرة غير الشرعية ووضع اطر سياسية وقانونية للتعامل مع هذه الظاهرة ، بالإضافة إلى الدعم الاقتصادى الالمانى لمصر.

أعرب الوزير شكرى عن تقديره لمبادرة المانيا باقتراح سد الفجوة التمويلية فى اتفاق صندوق النقد الدولى الأخير مع الحكومة المصرية.

وفى إطار عرضه لمختلف جوانب برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى. وقد أعرب زعيم الأغلبية أيضا عن تقديره للقرارات الشجاعة التى اتخذتها مصر فى مجال الإصلاح الاقتصادى وما تتحمله من تبعات وتحديات فى هذا المجال، كما أعرب عن تقدير حكومته للجهود المخلصة التى تبذلها الحكومة المصرية فى توفير الحماية لشعبها، بما فى ذلك المصريين، فضلاً عن الجهود الخاصة بعملية التحول السياسى وحماية الحريات بشكل متدرج وهادئ يحافظ على استقرار الدولة المصرية والمجتمع المصرى.

واختتم المتحدث تصريحاته مشيرا إلى أن الجانبين اتفقا على مواصلة التشاور والتنسيق للحفاظ على الزخم الخاص بالعلاقات المصرية الألمانية خلال الفترة القادمة، كما وعد زعيم الأغلبية باستمرار الدفاع عن المصالح المصرية وعن برامج التعاون بين البلدين وتكثيف حزم الدعم الاقتصادى الألمانى لمصر خلال المرحلة المقبلة بين أعضاء الحكومة الألمانية.