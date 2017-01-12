تأجيل محاكمة متهمي ألتراس أهلاوي لجلسة 28 فبراير

أجلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، جلسة إعادة إجراءات محاكمة ثلاث متهمين في القضية المعروفة اعلاميا ب ” الالتراس اهلاوي “لجلسة 28 فبراير للمرافعة.

> تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي وعبدالرحمن صفوت الحسيني وسكرتارية أحمد صبحي عباس.

والمتهمون المعاد إجراءات محاكمتم هم احمد رضا عبد الصادق سالم ومحمد حسن إمام محمد، وأحمد عثمان محمد عثمان علي.

وكانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين في القضية رقم 15567 لسنة 2014 وسط قصر النيل .. اتهامات بالتجمهر واستعمال القوة والعنف والسرقة بالاكراه ووضع نار واتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة الأسلحة والذخيرة بدون ترخيص.