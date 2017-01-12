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ضبط رئيس قطار بالصعيد بتهمة تحصيل أموال زائدة من الركاب

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ضبط رئيس قطار بالصعيد بتهمة تحصيل أموال زائدة من الركاب ضبط رئيس قطار بالصعيد بتهمة تحصيل أموال زائدة من الركاب

أرشيفية

تمكنت شرطة النقل والمواصلات، اليوم، الخميس، من ضبط رئيس قطار يحصل على أموال زائدة من الركاب داخل قطار الصعيد.

وكان قسم شرطة محطة سكك حديد الأقصر تلقى بلاغاً من مسئولين أفادوا بأنهم أثناء تفتيشهم على القطار “الإسكندرية ـ أسوان” من محطة أسيوط، لاحظوا تضرر بعض ركاب القطار من رئيس القطار لقيامه باستخراج تذاكر بقسيمة المخالفات ولم يعط لهم باقى مستحقاتهم.

وتم جرد عهدة رئيس القطار وعثر بحوزته على أموال زائدة، فتحرر المحضر اللازم بقسم شرطة محطة سكك حديد الأقصر، وأرسل المتهم والحرز لقسم شرطة الأقصر لقيده وعرضه على النيابة.

وفى نفس السياق ضبطت وحدة مباحث قسم شرطة محطة سكك حديد قنا شخصين بحوزتهما 80 جرام حشيش و99 قرصا من عقار التامول المخدر.

 

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