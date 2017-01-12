حبس نقيب الفلاحين السابق وعضوين بالنقابة 3 سنوات بتهمة النصب

قضت محكمة جنح الدقي، اليوم، بحبس نقيب الفلاحين السابق، وعضوين آخرين بالنقابة، 3 سنوات، وكفالة 3 آلاف جنيه، بتهمة النصب على المواطنين، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بعد إيهامهم بتخصيص قطعة أرض بمنطقة وادي النطرون.

وصدر القرار برئاسة المستشار أحمد الدسوقي، وأمانة سر مصطفى رشدي.

كانت تحقيقات النيابة العامة كشفت في الدعوى رقم 15511 لسنة 2016، أن عددا من المواطنين تقدموا ببلاغات ضد أسامة محمد محمود الجحش رئيس النقابة العامة للفلاحين، ومصطفى كمال حسن أمين الصندوق بالنقابة، وجمال محمد قطب ورضا محمود الصباغ وأحمد محمد محمود، تتهمهم بالاستيلاء على مبالغ مالية منهم، تحت ادعاء تخصيص قطعة أرض لهم بمدينة وادي النطرون.