"الخارجية" وبعثات الدولة في الخارج تفتح "سجل عزاء" بشهداء الواجب الإنساني

افتتحت وزارة الخارجية والتعاون الدولي وبعثات الدولة في الخارج "سجل عزاء" بشهداء أبناء الوطن الدبلوماسيين المكلفين بتنفيذ المشاريع الإنشائية والتعليمية والتنموية في جمهورية أفغانستان الذين استشهدوا إثر التفجير الإرهابي الذي استهدف "دار ضيافة" والي قندهار.

وكان في استقبال السفراء ورؤساء البعثات الأجنبية لدى الدولة ــ في ديوان عام الوزارة ــ كل من .. محمد مير عبدالله الرئيسي وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي ويعقوب يوسف الحوسني مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون المنظمات الدولية وشهاب أحمد الفهيم الوكيل المساعد لشؤون المراسم في وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وبدأ سجل العزاء اعتبارا من اليوم الخميس و يستمر حتى يوم الاثنين المقبل في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي وبعثات الدولة في الخارج.

وتوافد عدد كبير من المسؤولين والسفراء والدبلوماسيين ورؤساء البعثات الأجنبية في الدولة إلى ديوان عام الوزارة وبعثات الدولة في الخارج ..

حيث سجلوا تعازيهم في سجل التعازي.. داعين للشهداء الرحمة وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان ويسكنهم فسيح جناته.