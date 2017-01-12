للمحجبة: ماسك طبيعي لتطويل الرموش

لسحر العيون جاذبية خاصة ومميزة؛ لذا سيدتي المحجبة لا تستهيني بجمال عينيك، بل اهتمي برموشك لتمنحي عينيك جاذبية راقية تليق بجمال وجهك المميز؟

وللاهتمام برموشك عليك العمل على تكثيفها وتطويلها. وهنا، سيقدّم لك سيدتي نت وصفة من الوصفات الطبيعية لتطويل الرموش، وسيلحظ الجميع التغييرات في عينيك.

تحتاجين الى :

القليل من الشاي الأخضر، وماء ساخناً، وقطنة معقمة.

طريقة التحضير :

حضري القليل من الشاي الأخضر واتركيه ليبرد. بعد ذلك، وباستخدام قطنة معقّمة، قومي بوضع القليل من الشاي الأخضر على رموشك بروية، وابدئي من جذور الرموش من الأسفل حتى الأعلى.

ملاحظة :مادة الكافيين والفلافونويد الموجودتان في الشاي الأخضر تساعدان على نمو رموشك.