وزير التموين: انخفاض عدد المقيدين ببطاقات التموين من 84 إلى 70 مليونا

قال اللواء محمد على مصلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، إن المرحلة الأولى لتنقية البطاقات التموينية نتج عنها انخفاض عدد المواطنين المستفيدين من البطاقات إلى 70 مليونًا، بعد أن كان 84 مليون مواطن.

وأضاف الوزير فى تصريحات له، اليوم الخميس، خلال زيارته لمصنع سكر أبو قرقاص بالمنيا، أن “البطاقات التموينية المسجلة حوالى 20 مليون بطاقة، تضم 84 مليون مواطن، وهذا رقم مبالغ فيه، وبعد المرحلة الأولى من تنقية البطاقات بحذف المسافر والمتوفى ومزدوجى الصرف، انخفض عدد المستفيدين إلى 70 مليونًا، وجارى استكمال تنقية البطاقات التموينية من خلال التنسيق مع 5 وزارت أخرى لوضع الأسس والمعايير والضوابط الخاصة للمرحلة الثانية من التنقية”.

ومن ناحية أخرى، أكد الوزير أن المخزون الاستراتيجى من السلع التموينية يكفى من 3 إلى 5 شهور، موضحًا أن سياسة الوزارة فى توفير السلع هى التعامل مع المورد المباشر بدون وسطاء سواء محلى وأجنبى، مضيفًا “كنا نعتمد فى توفير السكر خلال الفترة الماضية على السكر المستورد والمنتج الأجنبى، ولكن بداية من اليوم سوف نعتمد على الإنتاج المحلى”.