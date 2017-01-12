أخبار عاجلة

مباراة كأس السوبر الإفريقي لكرة اليد بين الأهلي والزمالك -
عبد الهادي: لا صحة لتعيين "ثابت" رئيسا لتحرير الأهرام و"سلامة" لمجلس الإدارة -
مساء dmc - زوجة منفذ تفجير كنيسة الإسكندرية تنهار على الهواء وأسامة كمال ينهي اللقاء -
فرحة لاعبي النادي الأهلي لكرة اليد عقب الفوز ببطولة كأس السوبر الإفريقي -
المعارضة السورية: روسيا كانت تعلم بالهجوم الكيمياوي قبل وقوعه -
مساء dmc - زوجة منفذ تفجير الكنيسة: "جيراننا مسيحين ولو عايزين نموت مسيحين نروح نموت جيراننا" -
شيري ستوديو - العرض الأخير في شيري ستوديو ... عرض أكثر من رائع -
لقاءات مع مدربي النادي الأهلي لكرة اليد عقب الفوز ببطولة كأس السوبر الإفريقي -
مساء dmc - زوجة منفذ تفجير الكنيسة: أتمنى أن يكون مفجر الكنيسة شخص أخر غير محمود -
مساء dmc - زوجة منفذ تفجير الكنيسة: لا يوجد دافع يجعل محمود يفجر كنيسة الإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

وزير التموين: انخفاض عدد المقيدين ببطاقات التموين من 84 إلى 70 مليونا

Google+ Print
وزير التموين: انخفاض عدد المقيدين ببطاقات التموين من 84 إلى 70 مليونا وزير التموين: انخفاض عدد المقيدين ببطاقات التموين من 84 إلى 70 مليونا

اللواء محمد علي مصيلحي وزير و التجارة الداخلية

قال اللواء محمد على مصلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، إن المرحلة الأولى لتنقية البطاقات التموينية نتج عنها انخفاض عدد المواطنين المستفيدين من البطاقات إلى 70 مليونًا، بعد أن كان 84 مليون مواطن.

وأضاف الوزير فى تصريحات له، اليوم الخميس، خلال زيارته لمصنع سكر أبو قرقاص بالمنيا، أن “البطاقات التموينية المسجلة حوالى 20 مليون بطاقة، تضم 84 مليون مواطن، وهذا رقم مبالغ فيه، وبعد المرحلة الأولى من تنقية البطاقات بحذف المسافر والمتوفى ومزدوجى الصرف، انخفض عدد المستفيدين إلى 70 مليونًا، وجارى استكمال تنقية البطاقات التموينية من خلال التنسيق مع 5 وزارت أخرى لوضع الأسس والمعايير والضوابط الخاصة للمرحلة الثانية من التنقية”.

ومن ناحية أخرى، أكد الوزير أن المخزون الاستراتيجى من السلع التموينية يكفى من 3 إلى 5 شهور، موضحًا أن سياسة الوزارة فى توفير السلع هى التعامل مع المورد المباشر بدون وسطاء سواء محلى وأجنبى، مضيفًا “كنا نعتمد فى توفير السكر خلال الفترة الماضية على السكر المستورد والمنتج الأجنبى، ولكن بداية من اليوم سوف نعتمد على الإنتاج المحلى”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
وزارة التموين تضيف 20 سلعة مدعمة للسلع التموينية – تعرف على السلع المدعمة وأسعارها

وزارة التموين تضيف 20 سلعة مدعمة للسلع التموينية – تعرف على السلع المدعمة وأسعارها

تعرف على بطاقات التموين التي سيتم ايقافها أول يوليو القادم

تعرف على بطاقات التموين التي سيتم ايقافها أول يوليو القادم

الحكومة : إيقاف العمل بالبطاقات التموينية غير الصحيحة وعلى المواطنين سرعة إجراء الآتي

الحكومة : إيقاف العمل بالبطاقات التموينية غير الصحيحة وعلى المواطنين سرعة إجراء الآتي

«بقالي الإسكندرية» يشكون من الأرز الهندي.. والتموين: ضروري

«بقالي الإسكندرية» يشكون من الأرز الهندي.. والتموين: ضروري