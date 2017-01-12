بشير حسن ينسحب من رئاسة قناة TEN

كتبت- إنجي لطفي

أكدت مصادر من داخل قناة “TEN” أن الكاتب الصحفي والإعلامي، بشير حسن قرر الانسحاب من رئاسة القناة، وذلك بعد أيام قليلة من توليه المهمة.

وأضافت المصادر، أن “بشير” عقد اجتماعًا منذ يومين مع جميع العاملين بالقناة، استمع خلاله إلى شكواهم ومطالبهم، وبعدها قرر الانسحاب.

يذكر أن الدكتور عماد جاد رئيس مجلس إدارة القناة، كان أصدر قرارًا منذ أيام بتولي الكاتب الصحفي بشير حسن منصب رئيس تحرير القناة والمشرف العام عليها.

يذكر أن الكاتب الصحفي بشير حسن تولى رئاسة تحرير برنامج “مساء القاهرة” الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور على شاشة القناة ، وقبل انتقاله إلى “ten” تولى رئاسة تحرير قناة “المحور” لمدة 10 سنوات، بالإضافة إلى عمله أيضا كرئيس لتحرير برنامج “90 دقيقة” وقتها.