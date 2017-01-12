البورصة تنهي تعاملات الأسبوع بـ«رقم قياسي جديد»

أنهت البورصة المصرية، تعاملاتها في الجلسة الختامية للأسبوع، اليوم الخميس، مسجلًا رقمًا قياسيًا جديدًا، وأغلقت فوق 13200 نقطة.

وعلى صعيد حركة المؤشرات القياسية، صعد مؤشر السوق الرئيسي “إيجي اكس 30” – الذي يضم اكبر 30 شركة مقيدة – 1.03 % مسجلا 13223.9 نقطة.

وكسب مؤشر “ايجي اكس 50” متساوي الاوزان النسبية 1.97 % مسجلا 2040.77 نقطة. وزاد مؤشر “إيجي اكس 20” محدد الاوزان النسبية 1.69 % عند 13311.08 نقطة.

وزاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي اكس 70” نحو 1.34 % ليبلغ مستوى 473.1 نقطة. وصعد مؤشر “إيجي اكس 100” الأوسع نطاقا 1.67 % مسجلا 1154.37 نقطة.

وذكر ايهاب سعيد مدير التحليل الفني بشركة تداول اوراق مالية ان المؤشر الثلاثيني واصل ادائه الايجابي وحقق أعلى مستوى سعرى له منذ التدشين عند 13235 نقطة قبل ان يغلق مع نهاية جلسة الخميس قرب مستوى 13223 نقطة.

وفسر الصعود بعودة المشتريات القوية للاجانب بعد فترة العطلات وتركزت السيولة في غالبية الاسهم القيادية التي يفضلها المستثمر الاجنبي ويقبل عليها في ظل تحركات عرضية لبقية القطاعات.