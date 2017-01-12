أخبار عاجلة

مباراة كأس السوبر الإفريقي لكرة اليد بين الأهلي والزمالك -
عبد الهادي: لا صحة لتعيين "ثابت" رئيسا لتحرير الأهرام و"سلامة" لمجلس الإدارة -
مساء dmc - زوجة منفذ تفجير كنيسة الإسكندرية تنهار على الهواء وأسامة كمال ينهي اللقاء -
فرحة لاعبي النادي الأهلي لكرة اليد عقب الفوز ببطولة كأس السوبر الإفريقي -
المعارضة السورية: روسيا كانت تعلم بالهجوم الكيمياوي قبل وقوعه -
مساء dmc - زوجة منفذ تفجير الكنيسة: "جيراننا مسيحين ولو عايزين نموت مسيحين نروح نموت جيراننا" -
شيري ستوديو - العرض الأخير في شيري ستوديو ... عرض أكثر من رائع -
لقاءات مع مدربي النادي الأهلي لكرة اليد عقب الفوز ببطولة كأس السوبر الإفريقي -
مساء dmc - زوجة منفذ تفجير الكنيسة: أتمنى أن يكون مفجر الكنيسة شخص أخر غير محمود -
مساء dmc - زوجة منفذ تفجير الكنيسة: لا يوجد دافع يجعل محمود يفجر كنيسة الإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

الجيش السوري يدمر 3 دبابات ومقرًا لداعش في ريف حمص

Google+ Print
الجيش السوري يدمر 3 دبابات ومقرًا لداعش في ريف حمص الجيش السوري يدمر 3 دبابات ومقرًا لداعش في ريف حمص

الجيش العربى السورى_أرشيفية

(أ.ش.أ)

نفذت وحدة من الجيش السوري، اليوم، ضربات مركزة على تجمعات وتحركات لتنظيم داعش المدرج على لائحة الإرهاب الدولية في ريف حمص الجنوبي الشرقي.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، عن مصدر عسكري قوله، إن الضربات أسفرت عن مقتل وإصابة أعداد كبيرة من مسلحي تنظيم داعش، وتدمير 3 دبابات ومقر كانت مجموعة من التنظيم تتحصن فيه في محيط مدينة القريتين.

وأشار، إلى أن وحدات الجيش قضت، أمس، على عدد من مسلحي داعش، ودمرت 10 عربات مزودة برشاشات ثقيلة في شمال الكتيبة المهجورة، وبئر الفواعرة، وجحار في غرب تدمر بريف حمص الشرقي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا