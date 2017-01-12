وصول أحد مراكب الصيد الثلاثة المحتجزة باليمن لميناء الصيد بالسويس

(أ.ش.أ)

وصلت إلى ميناء (الأتكة) بجنوب السويس، اليوم، أحد مراكب الصيد الثلاثة التي كانت محتجزة في اليمن.

وصرح شيخ الصيادين في السويس، المهندس عمرو عمارة، في تصريح اليوم، أن مركب الصيد “نصر الفوارس” وصلت الميناء وعلى متنها 24 صيادًا، وهم بصحة جيدة، لافتًا إلى وصول مركبي “الصيد براءة ” مساء اليوم، وعلى متنهما طاقما الصيد، وهم من أبناء عزبة البرج بكفر الشيخ والمطرية بالدقهلية.

ويذكر أن المراكب الثلاث قد أبحرت، مطلع شهر ديسمبر الماضي، من ميناء الأتكه في السويس، متجهة إلى ميناء برنيس جنوب البحر الأحمر، وتحمل تصاريح صيد خارج الخليج، إلا أن السلطات اليمنية حاصرتها في المياه الإقليمية لليمن وقادتها للشاطئ بتهمة اختراق مياهها.