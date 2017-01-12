منتخب مصر لليد يصل باريس للمشاركة في مونديال فرنسا 2017

وصل منتخب مصر لكرة اليد بقيادة مديره الفني مروان رجب، صباح اليوم الخميس، إلى باريس؛ للمشاركة في بطولة كاس العالم في نسختها الـ 25 والتي انطلقت أمس بمباراة فرنسا والبرازيل.

وتضم قائمة المنتخب 16 لاعبًا (كريم هنداوي وهادى رفعت وكريم أيمن وأحمد خيرى ويحيى الدرع وعبد الرحمن على وإسلام حسن ومحمد هشام بسيوني “مودي” وأحمد الأحمر وممدوح طه وأبو الفتوح أحمد أبو الفتوح “حماصة”، ويحيى خالد ومحمد إبراهيم وإبراهيم المصري ومحمد ممدوح هاشم ومحمد سند).

ويفتتح منتخب مصر مواجهاته غدًا الجمعة، بملاقاة نظيرة القطري في الثالثة عصراً، ثم يلعب مع الدانمارك يوم 14 يناير الجاري في تمام الساعة السابعة إلا ربع مساء.