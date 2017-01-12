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«القوى العاملة» تتابع مستحقات مصري متوفى في إيطاليا

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«القوى العاملة» تتابع مستحقات مصري متوفى في إيطاليا «القوى العاملة» تتابع مستحقات مصري متوفى في إيطاليا

وزير القوى العاملة

(أ.ش.أ)

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بميلانو في إيطاليا، يتابع مستحقات المواطن المصري المتوفي، ياسر فوزي الزنقلي، لصرفها إلى أسرته.

وتلقى الوزير تقريرًا من المستشار العمالي عزت عمران بالقنصلية المصرية بميلانو، يفيد بأن المواطن المتوفى ياسر فوزي الزنفلي من مواليد ميت ناجي، ميت غمر بالدقهلية، ويبلغ من العمر 36 عامًا، ومتزوج ولديه أسرة مكونة من زوجة وثلاث أطفال، وكان يعمل في المعمار، ولكن نظرًا لظروف مرضه المزمن حصل على معاش مبكر “عجز”، وقد حصل بالفعل على متجمد معاش من أول يناير حتى أول نوفمبر 2016 مقداره 2300 يورو.

وأضاف، أن المتوفى له الحق في مكافأة لمرة واحدة تصرف لأسرته لعدم سداده الحد الأدنى من أقساط التأمينات والمعاشات، وهو ما تم التواصل بشأنها مع أسرته وإرشادهم بالمستندات المطلوبة لصرفها.

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