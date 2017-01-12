«التموين»: استلام 360 ألف طن قصب من المزارعين..ونهدف إنتاج 1.1 مليون طن سكر محلى

أعلن اللواء محمد علي مصيلحي وزير التموين و التجارة الداخلية، أنه تم استلام 360 ألف طن قصب من المزارعين، منذ بداية التوريد من خلال المصانع الستة التي بدأ العمل فيها بما يعادل 30 الف طن لكل مصنع، ومن المتوقع استلام 10 ملايين طن قصب حتي نهاية الموسم، خاصة بعد رفع سعر التوريد الي 620 جنيهًا للطن بعد الاتفاق بين الحكومة و مجلس النواب و المزارعين علي رفع سعر التوريد بزيادة 220 جنيها في الطن عن العام الماضى.

وأضاف وزير التموين، خلال جولته التفقدية في مصنع أبو قرقاص بمحافظة المنيا، لمتابعة إجرءات توريد قصب السكر والتأكد من استلام القصب من المزارعين، بحضور رؤساء الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية و شركة السكر والصناعات التكاملية، إنه سيتم صرف مستحقات المزارعين خلال المواعيد المحددة طبقاً للبرامج التي تضمن حصول المزارعين علي مستحقاتهم دون تأخير، و ذلك بالتنسيق مع وزارة المالية، حيث سيتم استلام الدفعة الأولى، والتي تصل إلى مليار جنيه لصرف المستحقات علي أن يتم استلام باقي الدفعات، بما يضمن استلام كافة الإنتاج من المزارعين، إضافة إلى أنه تم التنسيق مع بنك التنمية و الإئتمان الزراعي لسداد السلف والمستحقات المالية علي المزارعين، حتي لايتم تحميلهم أية أعباء إضافية أو فوائد، لافتًا إلي انتظام كافة المصانع في استلام المحصول من المزارعين، و هما مصنع أبو قرقاص بالمنيا، و مصنع كوم إمبو بأسوان، و قوص بمحافظة قنا، و مصنع نجع حمادي بمحافظة قنا، وأرمنت بمحافظة الأقصر، وإدفو بأسوان، وأنه من المقرر أن يبدأ مصنعي دشنا بمحافظة قنا و جرجا بمحافظة سوهاج، باستلام القصب اعتبارًا من أول فبراير، طبقًا لبرنامج التسليم المحدد من شركة السكر و الصناعات التكاملية.

و أوضح اللواء محمد مصيلحي، فى بيان نقلته الوزارة عن جولته، أن المصانع بدأت تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية لاستيعاب كافة الكميات من القصب، والبدء في إنتاج السكر، و توزيعه علي شركتي العامة و المصرية لتجارة الجملة، لإضافته علي أرصدة السكر و توزيعها علي المحافظات لصرفه علي بطاقات التموين، و لتوفير احتياجات المواطنين، لافتًا إلى أن أرصدة السلع الأساسية تكفي احتياجات البلاد، ولايوجد نقص في أي سلعة، وأن هناك أولوية من الوزارة لتوفير السلع الأساسية علي بطاقات التموين للتخفيف عن المواطنين و خاصة محدودي الدخل.

و أكد الوزير، أن المستهدف إنتاج مليون و 100 ألف طن من قصب السكر، بالإضافة الي 400 الف طن سكر مكرر، بالمشاركة مع القطاع الخاص، ومليون و 200 ألف طن من شركات البنجر، على أن يتم تلبية باقي الاحتياجات من الاستيراد من الخارج لتعويض الفجوة بين الاستهلاك و الإنتاج، والتي تتراوح بين 800 الف و مليون طن سنويًا، خاصة و أن معدلات الاستهلاك من السكر سنويًا تصل إلى حوالي 3 ملايين و 100 الف طن، وأن الإنتاج المحلي يكفي حوالي 75% من الاحتياجات لافتًا إلى إنه أصدرتعليمات إلى شركات السكر بمساندة المزارعين، فيما يتحملونه من أعباء ومصروفات و أن تتحمل نفس التكلفة التي تتحملها الجمعيات التعاونية عن المزارعين، و التي تصل الي حوالي 15% للتخفيف عن المزارعين و عدم تحميلهم أية أعباء اضافية.