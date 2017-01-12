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وفد العلاقات الخارجية بالبرلمان الهولندى يغادر القاهرة

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وفد العلاقات الخارجية بالبرلمان الهولندى يغادر القاهرة وفد العلاقات الخارجية بالبرلمان الهولندى يغادر القاهرة

مطار القاهرة الدولي

غادر مطار القاهرة الدولي، اليوم، وفد لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الهولندى، برئاسة أنجيلينا آيسنيك رئيسة لجنة العلاقات الخارجية، عائدًا إلى أمستردام، بعد زيارة لمصر استغرقت ثلاثة أيام، والتقي خلالها مع الرئيس عبد الفتاح وعدد من المسئولين.

استقبل الرئيس السيسي وفد لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان الهولندي ، وأكد الرئيس خلال اللقاء حرص على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، لاسيما على الصعيد البرلماني، مشيرًا إلى أن زيارة الوفد تتيح الفرصة للتعرف على حقيقة الأوضاع في مصر والمنطقة، في ضوء التحديات والمخاطر المشتركة التي تؤثر على الشرق الأوسط وأوروبا.

كما التقت رئيسة لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان الهولندي بوزير الخارجية سامح شكري، وتم بحث مستجدات الوضع الداخلي في مصر على صعيد استكمال بناء المؤسسات الديمقراطية خلال العامين الماضيين، فضلًا عن الإجراءات الاقتصادية غير المسبوقة التي اتخذتها المصرية خلال الأشهر الأخيرة في إطار خطة طموحة للتنمية الاقتصادية والمجتمعية.

كما استقبل على عبد العال رئيس مجلس النواب، رئيسة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الهولندي والوفد المرافق لها، وأكد عبد العال خلال اللقاء على الروابط المشتركة التي تجمع مصر وهولندا، في جميع النواحي، ودور مصر في مكافحة الإرهاب في ظل الاضطرابات الشديدة التي تعصف بمنطقة الشرق الأوسط ، واستعرض الوضع الداخلي في مصر، مشيرًا إلى أن مصر تقوم بإصلاحات اقتصادية وتطبق برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح الذي تنتهجه مصر بالتعاون مع المؤسسات الدولية.

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