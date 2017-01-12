وزيرة التعاون الدولى: هيجى يوم نقرض فيه الدول

قالت الدكتورة سحر نصر الدين، وزيرة التعاون الدولى، إن القروض التى يتم منحها لمصر سيتم سدادها فى مواعيدها، مضيفة: “هيجى يوم نقرض فيه الدول، بس شويه كدا عشان إحنا بدأنا متأخر”.

جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة بالمحررين البرلمانيين بمقر وزارة الشئون القانونية ومجلس النواب بدعوة من المستشار مجدى العجاتى.

وأضافت، أن زيادة فواتير الكهرباء لا تخرج عن كونها دور اجتماعى للمواطنين فى دعم الفقراء والنهوض بأوضاعهم والعمل على دعم منظومة الكهرباء فى الشارع المصرى من أجل توصيل الكهرباء لجميع الأماكن فى مصر، مضيفة: “أنا بعتبر زيادة فواتير الكهرباء زى منظومة الزكاة من أجل دعم المصريين”.